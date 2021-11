Haushalt des Kreises Viersen : Regierungspräsidentin genehmigt Kreisumlage 2021

Kreis Viersen Die Haushaltssatzung für den Kreis Viersen kann veröffentlicht werden. Das teilte Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher mit. Bekannt wurde auch, dass die Kreisumlage für 2021 um 1,00 von Hundert auf 34,7 v.H. abgesenkt wurde.

Wie viele andere Kommunen wurde auch der Kreis Viersen durch die Corona-Pandemie im Haushaltsjahr 2021 vor Herausforderungen gestellt. Die Auswirkungen spiegelten sich auch im Kreishaushalt wieder, so die Bezirksregierung. Während einerseits in vielen Bereichen Ertragseinbußen zu verzeichnen sind, entstehen an anderen Stellen pandemiebedingt höhere Aufwendungen.