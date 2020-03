Versammlungsstätte : Reges Treiben in der Mooren-Halle

Oedt Pächter Christian Karpenkiel hat in den vergangenen fast zehn Jahren eine ganze Menge bewegt. Viele Stars Prominente zu Gast. Auch in diesem Jahr ist der Terminkalender schon ziemlich voll.

Seit fast zehn Jahren ist Christian Karpenkiel (42) Pächter der Albert-Mooren-Halle in Oedt, nachdem es in den Jahren zuvor einige Wechsel in dieser Position gegeben hatte. Mit Karpenkiel zog Kontinuität in die Halle. Heute erfreut sie sich hoher Beliebtheit, zieht zahlreiche Veranstalter an und ist an den Wochenende im laufenden Jahre quasi ausgebucht.