Schule in Kempen Regenbogenschule gewinnt im „Informatik-Biber“

Wolfgang Pohl, Geschäftsführer des Bundeswettbewerbs Informatik, ehrte auf dem 19. Informatiktag die aktivsten Schulen aus Nordrhein-Westfalen bei den bundesweiten Informatikwettbewerben. Die Fachgruppe „Informatische Bildung in NRW“ der Gesellschaft für Informatik zeichnete in Kooperation mit dem „Lehrstuhl Didaktik“ der Universität Duisburg-Essen auf den Campus Essen 20 NRW-Schulen für ihr besonderes Engagement bei den bundesweiten Informatikwettbewerben aus. Die Regenbogenschule erhielt eine Auszeichnung für eine besonders hohe Beteiligung von Schülerinnen und Schülern an den Wettbewerben.