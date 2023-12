Anbau aufgestockt Regenbogenschule in Kempen hat jetzt mehr Platz

Die Erweiterung war nötig geworden, weil an der Schule mehr Räume für den Unterricht, aber auch für die Betreuung in der offenen Ganztagsschule (OGS) gebraucht wurden. Vorausschauend hatte die Stadt schon 2005, als das Erdgeschoss des Gebäudeteils geplant wurde, eine spätere Aufstockung statisch mit bedacht, so dass die Erweiterung um eine weitere Etage problemlos möglich war. Im Dezember 2022 starteten die Arbeiten. Ein komplettes Geschoss wurde aufgesetzt, außerdem der Dachstuhl errichtet und an das vorhandene Satteldach des zweigeschossigen Altbaus angeschlossen. So fügt sich der neue Anbau nahtlos an den Altbau an, und die Fläche unterm Dach kann als Stauraum genutzt werden. Damit das Gebäude barrierefrei erreicht werden kann, wurde an der Nordseite ein Plattform-Lift installiert.