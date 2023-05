Vor dem neuen Rathausbau So läuft der Umzug der Verwaltung

Richtig was los vor dem Grefrather Rathaus: Jens Heller, Inhaber der Firma HNE Service, hat den 3,5-Tonner inklusive Hebebühne an den Eingang des Anbaus rangiert. Nur wenige Sekunden später verschwinden seine Mitarbeiter mit unter den Arm geklemmten Rollbrettern im Gebäude. Bald werden die ersten Schränke herausgefahren und über die Hebebühne in den Transsportraum geräumt. „Das geht jetzt schnell. Alles, was wir mitnehmen müssen, ist mit orangen Aufklebern versehen, die uns genau vorgeben, in welches Zimmer sie kommen und wer Ansprechpartner ist“, sagt Heller.