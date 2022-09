Kinderschutz und Klimaschutz in Kempen : Rat stimmt neuen Stellen in der Stadtverwaltung zu

Kempen Das Hochbauamt und das Jugendamt in Kempen sollen mehr Personal bekommen. Ein zusätzlicher Ingenieur soll sich um den Klimaschutz kümmern, das Jugendamt braucht Mitarbeiter für Administration und Kinderschutz.

Das Hochbauamt und das Amt für Kinder, Jugend und Familie in Kempen soll mehr Personal bekommen. Mehrheitlich stimmte der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend zu, unterjährig im Hochbauamt eine Stelle für einen Ingenieur zu schaffen, der sich vorrangig um die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts kümmert, das der Rat in dieser Sitzung ebenfalls beschloss. Ebenfalls unterjährig soll der Stellenplan so angepasst werden, dass im Jugendamt zwei neue Stellen geschaffen werden – eine für die Administration, eine für Kinderschutz und Schulsozialarbeit.