Endgültige Entscheidung Grefrather Rat stimmt gegen Bestattungswald

Die Vorster Heide im Norden Grefraths bleibt so wie sie ist. Es wird keinen Bestattungswald in Vinkrath geben. Die Mitglieder des Grefrather Gemeinderates stimmten am Dienstagabend mehrheitlich gegen eine Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) – eine unbedingte Voraussetzung, um mit den Planungen eines Waldfriedhofes zu beginnen.