Mehr Kosten bei Abfallentsorgung So steigen die Gebühren in Grefrath

Info

Noch ist der Haushalt der Gemeinde Grefrath für das Jahr 2024 nicht beschlossen. In der 22. Sitzung des Rates am 16. Januar soll der Haushalt eingebracht werden. Wie in jedem Jahr werden dann die Fraktionen in die Debatte einsteigen. Übrigens: Seit Jahren blieben in Grefrath die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer unverändert.

Sämtliche Zahlen zu den geänderten Gebührensatzungen sind in der Vorlage zur Ratssitzung vom 12. Dezember zu finden: www.ris.grefrath.de › Sitzungen.