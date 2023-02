Rat in Grefrath stimmt zu Verkaufsoffener Sonntag in Grefrath

Die Grefrather Gemeinde stimmte am Dienstag einem Antrag der Werbegemeinschaft Intakt zu. Diese hatte um die Genehmigung für einen verkaufsoffenen Sonntag am 19. März in der Zeit zwischen 13 bis 18 Uhr im Bereich Grefrath Süd gebeten. Der verkaufsoffene Sonntag soll die „1. Grefrather 2Takt Challenge“ begleiten. Einerseits solle so der lokale Einzelhandel, andererseits das Wir-Gefühl der Grefrather Bürgerinnen und Bürger gestärkt werden.