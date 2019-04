Einfamilienhaus in Neersen brannte : Dachstuhl in Flammen, Haus unbewohnbar

feuer. Foto: feuerwehr

Neersen Am Abend des Karfreitag ist in Neersen das Dach eines Einfamilienhauses in Flammen aufgegangen. Personen wurden nicht verletzt.

