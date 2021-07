Freizeit in Grefrath : Eine Rallye durch alle Grefrather Ortsteile

Grefrath Mit dem Smartphone die vier Grefrather Ortsteile erkunden — diese Rallye hat sich Gemeinde ausgedacht. Besonders Familien sind angesprochen.

In diesem Jahr fällt der Familienaktionstag aus. Aber die Gemeinde Grefrath hat sich etwas anderes einfallen lassen: eine Familienrallye in allen vier Ortsteilen. In erster Linie sind Familien angesprochen, aber auch andere kleine Gruppen haben während der Sommerferien die Möglichkeit, an der digitalen Rallye teilzunehmen.

Die Routen in Mülhausen und Vinkrath sind aufgrund der Distanz am besten mit dem Fahrrad zu spielen. Auch dafür muss zunächst die kostenlose App „Actionbound“ heruntergeladen werden. Die Rallye wird durch Einscannen eines QR-Codes mit dieser App gestartet.

Startpunkt in Grefrath ist gegenüber Rathausplatz 3, Endpunkt ist der Weg hinter dem Freilichtmuseum (Bruckhauser Straße). Startpunkt und gleichzeitig Endpunkt in Vinkrath ist der große Spielplatz an der Dorenburg. Startpunkt in Oedt ist die Bootsanlegestelle an der Niers, Endpunkt ist der Spielplatz Vitusstraße. Startpunkt in Mülhausen ist der Spielplatz Vitusstraße, Ende ist im Niederfeld.