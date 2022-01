Kripo bittet um Hinweise : Räuberischer Diebstahl bei Lidl in Kempen

Räuberischer Diebstahl bei Lidl in Kempen

Die Polizei bittet nach einem Diebstahl in Kempen um Hinweise (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Kempen Nach einem räuberischen Diebstahl bei Lidl an der Kleinbahnstraße in Kempen sucht die Polizei Zeugen.

Ein Mitarbeiter des Supermarktes hatte am Dienstag gegen 12.30 Uhr einen Mann beobachtet, als dieser sich vermutlich alkoholische Getränke in die Jacke steckte und dann das Geschäft verließ. Dort wurde er von dem Mitarbeiter auf den möglichen Diebstahl angesprochen. Der Verdächtige schubste den Zeugen zur Seite und floh mit einem weiteren Mann, der vor dem Geschäft gewartet hatte, in Richtung Bahnhof.