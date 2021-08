Unfall in St. Tönis : Radlerin bei Sturz schwer verletzt

St. Tönis Eine Radfahrerin ist am Mittwoch, 4. August, bei einem Verkehrsunfall in St. Tönis schwer verletzt worden. Wie die Kreispolizei Viersen mitteilt, war die 81-Jährige aus Willich mit ihrem Fahrrad auf der Viersener Straße in Richtung Kehner Weg im Stadtteil Vorst unterwegs.

Als sie an der Kreuzung anfuhr, sei sie ohne Fremdeinwirkung gestürzt.

