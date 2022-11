Unfall in Kempen : Radler stoßen zusammen

Die Polizei wurde später doch noch hinzugezogen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Kempen Auf der Birkenallee in Kempen sind am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr zwei Radfahrer frontal zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr eine Krefelderin (35) mit dem Rad über die Birkenallee in Richtung Oedter Straße.

