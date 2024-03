Bürgerinitiative Fairer Verkehr „Radfahrer frei“-Schild sorgt auch in St. Hubert für Verwirrung

Auch auf der Hülser Landstraße, die in einer Tempo-30-Zone liegt, sei beidseitig ein Gehweg ausgeschildert und mit dem Zusatzschild „Radverkehr frei“ versehen, so die Bürgerinitiative Fairer Verkehr in St. Hubert. „Und auch hier gibt es sehr häufig Konflikte und auch Unfälle mit Radelnden und zu Fuß Gehenden, da die Wege zu eng sind und es allgemein so gut wie nicht bekannt ist, dass auf so ausgeschilderten Fußwegen die Fußgängerinnen und Fußgänger Vorrecht haben“, so die Initiative. Diese Gehwege dürfen zwar mit dem Fahrrad genutzt werden, müssen es aber nicht – und wenn, dann nur im Schritttempo. „Ein Großteil der Verkehrsteilnehmenden geht allerdings fälschlicherweise davon aus, dass diese so beschilderten Wege verpflichtender Radwege sind“, so die Initiative weiter. Verpflichtend sei das Fahren mit dem Fahrrad aber nur dort, wo mit gekennzeichneten Verkehrszeichen (blaues rundes Schild mit Fahrrad alleine oder zusätzlich mit Erwachsenem und Kind) darauf hinweisen. Wo dies nicht der Fall ist, müssen Radler grundsätzlich auf der Fahrbahn fahren – insbesondere in Tempo 30- Zonen, da dort benutzungspflichtige Radwege und Co. ausdrücklich verboten sind.