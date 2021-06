Unfall in Oedt : Radfahrer leicht verletzt

Symbolfoto Foto: dpa/Friso Gentsch

Oedt Bei einem Unfall am Dienstagmittag ist ein Radfahrer leicht erletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Gegen 17.10 Uhr verlies eine 54-jährige aus Grefrath in Oedt den Parkplatz der Feuerwehr an der Tönisvorster Straße und missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 38-jährigen Grefrathers, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg fuhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken