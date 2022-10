Autofahrer sah ihn nicht : Radfahrer aus Krefeld bei Unfall in Kempen verletzt

Der leicht verletzte Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Kempen Ein 34-jähriger Radfahrer aus Krefeld ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf der Unterweidener Straße in Kempen verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 34-Jährige war gegen 7 Uhr mit seinem Rennrad auf dem Radweg der Unterweidener Straße unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte ein 23-jähriger Autofahrer aus Kempen aus dem Wittenburgweg nach rechts auf die Unterwiedener Straße abzubiegen.

Den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Radfahrer sah er nicht, so die Polizei weiter – die beiden stießen zusammen. Der Radfahrer stürzte zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Der Krefelder wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

