Kempen : Umfrage unter Radfahrern: Gute Noten für Kempen

Besonders gelobt werden die zahlreichen Möglichkeiten, die es in Kempen gibt, um sein Fahrrad abzustellen. Speziell Pendler machen reichlich Gebrauch von diesem Angebot, hier am Bahnhof. Foto: heiner deckers

Kempen Laut einer bundesweiten Umfrage bekommt die Thomasstadt bei der Frage nach der Fahrradfreundlichkeit die Note 3,4. Das bedeutet Platz 35 bei den Städten zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern.

Radfahren ist bei den Kempenern ausgesprochen beliebt. Was sicherlich auch daran liegt, dass die Rahmenbedingungen hier – im Vergleich zu anderen Städten – sehr gut sind. Bei einer Befragung in 311 Städten zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern kam die Thomasstadt auf einen guten 35. Platz und bekam eine Schulnote von 3,4. Als besonders positiv wurden die gute Erreichbarkeit des Zentrums und der gute Winterdienst auf den Radwegen erwähnt. Negativ zu Buche schlagen die wenig attraktive Fahrradmitnahme in den öffentlichen Verkehrsmitteln und dass nur wenige Einbahnstraße für Radfahrer geöffnet sind. An der Umfrage haben sich 117 Kempener beteiligt.