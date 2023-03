Ehrenamtliches Engagement Putzmunteres Grefrath räumt den Müll weg

Am Ende war das Bauhof-Fahrzeug bis zum Rand gefüllt. 1,31 Tonnen Abfall waren zusammengetragen worden. Auffällig waren die vielen Berichte über gefüllte, weggeworfene Hundekotbeutel. Es sei zwar ein guter erster Schritt, dass Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner in einen Beutel packen. Wenn dieser dann aber noch in einem Mülleimer landen würde, sei das noch besser, so die Bitte der Gemeindeverwaltung. An der Putzmunter-Aktion hatte sich auch der Abfallbetrieb des Kreises Viersen beteiligt, der die Aktion durch die Bereitstellung von Handschuhen und Greifzangen unterstützt hatte.