Frühjahrsputz in Grefrath Putzmunter - Gemeinde Grefrath ruft zur großen Müllsammlung auf

Alle Gruppen und Teilnehmenden können starten, wie und wann sie möchten. Auch ohne Anmeldung sind alle freiwilligen Müllsammler herzlich willkommen. Diese können sich dann am Tag selbst noch mit Material und Infos versorgen. Ab 9.30 Uhr ist eine Anlaufstelle für Fragen und Nachschub an Müllsäcken und ähnlichem Material am Quartiersbüro in der Albert-Mooren-Halle in Oedt eingerichtet. Auch im BürgerService am Markt in Grefrath können von 9.30 bis 11 Uhr Müllsäcke und Handschuhe abgeholt werden.