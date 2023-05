Ein Garten der besonderen Art Ein Stück Japan in Kempen

Dieter Haupt lehnt sich in seinem Gartenstuhl zurück und schließt für einen Moment die Augen. Im Hintergrund das Plätschern des Bachlaufs, dazu japanische Musik: „So kann ich am besten abschalten“, sagt der 59-jährige St. Huberter. Sein Garten lädt zum Staunen ein. Denn hier, mitten in St. Hubert, ist in detaillierter Kleinarbeit ein japanischer Garten mit einem Blütenmeer aus Azaleen, verschiedenen Bonsaibäumen, Ahorn und Kiefern entstanden, auch ein Teehaus, ein Teich voller unterschiedlich farbigen Kois, und eine Brücke, wie man sie aus japanischen Gärten kennt – für Haupt sein persönliches Paradies.