Fördermittel machen’s möglich Stadt stattet Pumpwerk mit Photovoltaik-Anlage aus

Insgesamt gibt es in Kempen 80 große und kleine Pumpwerke. Nicht alle können mit Photovoltaik ausgestattet werden – dazu muss in der Nähe ein Gebäude sein, auf dem die Panels installiert werden können. In Escheln und am Neuenweg in Tönisberg ist das der Fall: Zum Betrieb der Pumpwerke dort will die Stadt ebenfalls Photovoltaik auf die Flüchtlingsunterkünfte nebenan setzen.