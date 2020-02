Propsteikirche : Die Sanierung wird teurer als geplant

Kempen Der erste von drei Bauabschnitten an der Fassade der Kempener Propsteikirche ist weitgehend abgeschlossen. Lediglich die Westfassade konnte bisher nicht komplett fertiggestellt werden. An ihr und am Turm wurden so genannte Schlämme abgetragen, der Tuffstein bekam eine neue Dickungsschicht und einen frischen Anstrich.

Die Wetterverhältnisse ließen es aber leider noch nicht zu, dass auch im unteren Bereich die anfallenden Arbeiten erledigt werden konnten. Experten gehen im Übrigen davon aus, dass die Gesamtkosten für die Sanierung der Fassade höher werden als veranschlagt, weil man während der Arbeiten neue Schäden entdeckte. Geplant war mit 2,5 Millionen Euro. Vorgesehen ist, dass das Bistum Aachen 70 Prozent der Baukosten trägt, den Rest muss die Pfarre selber aufbringen.

(hd)