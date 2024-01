Aktion in der Kempener Propsteikirche Noch Helfer für den Ostergarten gesucht

Der Ostergarten findet von Sonntag, 25. Februar, bis Ostermontag, 1. April, in der Kempener Propsteikirche statt und soll in neun Stationen die letzten sieben Tage im Leben von Jesus Christus darstellen: zum Sehen und Anfassen, hautnah und emotional. Die Stationen sind: Einzug in Jerusalem, Verrat, Passahmahl, Garten Gethsemane, Verurteilung, Kreuzweg/Gang nach Golgotha, Kreuzigung, Tod und Auferstehung. Im vergangenen Jahr setzten die beiden Initiatoren, Andreas Bodenbenner, Gemeindereferent der GdG Kempen/Tönisvorst, und Harald Hüller, Pastoralreferent in der Pfarrei St. Cornelius und Peter in Viersen-Dülken, eine solche Inszenierung der Osterereignisse gemeinsam mit einer Gruppe Engagierter schon in der Kirche St. Notburga in Viersen um. Auch 2013 und 2014 gab es dort bereits einen Ostergarten. Viele Besucherinnen und Besucher kamen, auch aus Kempen und Tönisvorst. Der Zuspruch zu den bisherigen Ostergärten auch aus benachbarten Städten hat die Initiatoren bewogen, ihn nun an einem anderen Standort in der Region Kempen-Viersen zu präsentieren.