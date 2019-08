Archivale des Monats : Prominente Gartenzwerge im Freilichtmuseum Grefrath

Foto: kreisarchiv

Grefrath Nachbildungen von Politikern wurden 1973 ausgestellt. Das Ensemble ist Archivale des Monats August.

Ex-Bundeskanzler Willy Brandt, Ex-US-Präsident John F. Kennedy, mit Ludwig Erhard ein weiterer Ex-Bundeskanzler, der ehemalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher und Ex-Sowjet-Präsident Nikita Sergejewitsch Chruschtschow waren 1973 zu Gast im Grefrathr Freilichtmuseum Dorenburg – wenn auch zugegebenermaßen nicht persönlich, so doch zumindest in verkleinerter Form als Gartenzwerge.

Mit Zigarre im Mund (Erhard), mit Eis in der Hand (Hans-Dietrich Genscher) oder in Begleitung des Berliner Bären (Brandt) haben sich diese illustren Gestalten für knapp zwei Monate unter das normale niederrheinische Zwergenvolk gemischt. Das Niederrheinische Freilichtmuseum stellte seinerzeit die Sammlung mit den Nachbildungen der zeitgenössischen Politiker in der Dorenburg aus. Zu sehen ist dies auf dem Foto des Kreisarchivs Viersen in der Kempener Burg, das zur Archivale des Monats August gekürt worden ist.

Die Ausstellung der Miniatur-Politiker gehört in die Pionier-Stunde des Freilichtmuseums: 1973, also im Jahr der Gartenzwergausstellung, eröffnete der Kreis Viersen das Museum in Grefrath. Damit begann eine jahrzehntelange Sammel- und Ausstellungskultur, die bis heute nicht nur in die Vergangenheit blickt, sondern bisweilen zeitgenössische Ereignisse aufgreift, wie die kleinen Kerle beweisen.

Die Dorenburg ist eine Wasserburg, deren Geschichte sich bis auf das Jahr 1326 zurückverfolgen lässt. In dieser historischen Umgebung sind dort im zweiten Stock jährlich zwei Sonderausstellungen zu sehen.

Das Archivale des Monats wird immer zu Beginn eines Monats in den Schaukästen vor dem Kreisarchiv in der Burg Kempen, Thomasstraße 20, sowie vor der Viersener Nebenstelle, Am Alten Gymnasium 4, präsentiert.

