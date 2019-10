Kempen : Bürger können im Hagelkreuz gärtnern

Kempen „Urban Gardening“, ein Projekt für Gartenbau auf öffentlichen Flächen, soll nun auch in Kempen starten.

Was in Großstädten bereits seit einigen Jahren läuft und auch in Willich mit dem Bürgergarten in Neersen seinen Anfang genommen hat, soll nun auch in Kempen starten: Die gärtnerische Nutzung von öffentlichen Flächen. Am kommenden Samstag, 12. Oktober, wird das Projekt „Urban Gardening“ vorgestellt. Für 10 Uhr sind interessierte Bürger ins Hagelkreuz eingeladen. Treffpunkt ist an der Nansenstraße in Höhe des Wendehammers.