Projekt der Stadt Willich und des Nabu : Schwalben brauchen jetzt Hilfe

Willich Mit der Stadt Willich hat die Willicher Ortsgruppe vom NABU ein Schwalbenprojekt ins Leben gerufen. Mit den Bürgern will man den Schwalben- und Mauerseglerbestand erfassen. Für Teilnehmer gibt es Schwalbenkunstnester.

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, heißt es. Aber eine Schwalbe lässt Monika und Heinz Jakobs eines der hochliegenden Fenster zur Diele ihres denkmalgeschützten 385 Jahre alten Hauses öffnen. Louis ist nämlich wieder da. „Genau zum Geburtstag unseres Hauses am 26. März kam die erste Rauchschwalbe, die wir Louis nennen, wieder zurück“, berichtet Heinz Jacobs. Das ist früh in diesem Jahr, denn normalerweise kommen die Schwalben Mitte April aus ihren Winterquartieren zurück.

Heinz Jakobs erinnert sich, dass sein Vater an seinem Geburtstag, am 10. April, immer sagte, nun wäre es Zeit das Schwalbenfenster zu öffnen. Seit Jahrzehnten brütet ein Rauchschwalbenpärchen in der Diele des Niederdeutschen Hallenhauses in Anrath. Für das Ehepaar ist Jahr für Jahr die Freude groß, wenn die Glücksboten erneut bei ihnen Einzug halten.