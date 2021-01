Projekt „Balu und Du“ am Luise-von-Duesberg-Gymnasium in Kempen : Ältere Schüler helfen den Kleinen

Projekt „Balu und Du“ am Luise-von-Duesberg-Gymnasium in Kempen

Kempen Am Luise-von-Duesberg-Gymnasium nähert sich das Pilotprojekt „Balu und Du“ dem Ende. Oberstufenschüler kümmerten sich ein Jahr lang um Grundschüler. Eine Fortsetzung soll folgen.

Am Luise-von-Duesberg-Gymnasium in Kempen hat der Endspurt des Projekts „Balu und Du“ eingesetzt. Ein Jahr lang kümmerten sich Oberstufenschüler im Projektkurs Pädagogik um Grundschüler der verschiedenen Kempener Grundschulen. Eine Stunde pro Woche unternahmen die Großen etwas mit den Kleinen.

Das reichte vom gemeinsamen Inlinern bis hin zum Kinobesuch. Im Rahmen dieser ehrenamtlichen Tätigkeit erhielten die Schüler praktische Einblicke in fremde Lebensverhältnisse und Familienstrukturen. Damit konnte theoretische Pädagogik in die Praxis umgesetzt werden. Zeitgleich wurden die Jugendlichen an das Ehrenamt als solches herangeführt.