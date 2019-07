Grefrather EisSport & EventPark : Das Angebot bis zum Jahresende

Grefrath Der Grefrather EisSport & EventPark zieht Halbzeitbilanz des Veranstaltungsjahres. Im zweiten Halbjahr warten weitere Attraktionen, etwa das Gastspiel von Carolin Kebekus und „Holiday on Ice“.

Mit über 30.000 Besuchern, 60 Veranstaltungs-, Um- und Aufbautagen und drei ausverkauften Veranstaltungen geht der Grefrath EisSport & EventPark in die zweite Hälfte des Eventjahres. „Wir sind glücklich, dass die erste Hälfte so gut verlaufen ist, unsere Besucher uns derart die Treue halten und unsere Veranstaltungpartner versprochen haben wiederzukommen“, sagt Veranstaltungsleiter Jan Lankes.

Das zweite Halbjahr ist bereits mit mehreren festlichen Abibällen gestartet. Alle Schnäppchenjäger kommen am Sonntag, 18. August, auf ihre Kosten, wenn zum zweiten Mal in diesem Jahr der Mädelsflohmarkt „Mädchen Klamotte“ stattfindet. Im Angebot sind allerhand Mode, Schuhe und Accessoires – alles, was das Mädchenherz eben so begehrt.

info Termine und Informationen Alle Termine und Infos zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es online unter www.eisstadion.de. Wer immer auf dem Laufenden sein möchte und keine Neuigkeit verpassen möchte, sollte dem Grefrather EisSport & EventPark auf Facebook und Instagram (@eissport_eventpark.grefrath) folgen.

Einer der sommerlichen Höhepunkte ist in jedem Jahr die US-Car-and-Bike-Show, die bereits zum 14. Mal in Grefrath gastiert. Auf dem gesamten Gelände kann man am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, wieder die schönsten und ausgefallensten amerikanischen Autos und Motorräder betrachten. Daneben gibt es auch wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Stuntshows, einer Ausstellermeile, Modenschauen und Live-Musik.

Bevor es dann so langsam wieder auf die Eiszeit zugeht, gastieren noch zwei Hochkaräter der deutschen Comedyszene. Alphapussy Carolin Kebekus stand erstmals 2017 auf der Grefrather Bühne und kehrt am Samstag, 7. September, mit ihrem neuen Programm „Pussynation“ zurück. Der Vorverkauf käuft, Interessenten sollten nicht allzu lange warten.

