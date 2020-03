Digitale Alarmierung im Kreis Viersen : Manfred Wolfers jun.: Feueralarm jetzt auch im Badezimmer

Mülhausen Die digitale Alarmierung bei Einsätzen funktionierte nicht überall im Kreis. Jetzt wird nach und nach mit neuen Geräten nachgerüstet. Im Fall Wolfers mit Erfolg.

Manfred Wolfers jun. ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und wohnt in Mülhausen. Im neuen Haus stellte er fest, dass sein Piepser nicht überall Laut gab, wenn ein Einsatz anstand. Konkret: Im Badezimmer war er vom brandtechnischen Geschehen vollkommen abgeschnitten. In anderen Teilen des Kreises gab es ähnliche Probleme, wenn auch nicht durchgängig im Badezimmer. Auch in Rettungswachen und Krankenhäusern bemerkte man, dass neue Gebäude oder Störungen von elektronischen Geräten, etwa auf einer Intensivstation, dazu führten, dass der Alarm nicht überall ankam. Daraufhin wurden 2013 und 2014 drei neue DAU-Standorte (Digitale Alarmumsetzer) eingerichtet, unter anderem an der Rettungswache in Kempen. Immer noch nicht genug, Wolfers hatte noch immer sein Badezimmer-Problem. Auch bei anderen Feuerwehrleuten hing ihre Erreichbarkeit vom jeweiligen Standort ab. Aber gerade tagsüber ist der Löschzug Mülhausen darauf angewiesen, dass jeder das Signal bekommt, weil ohnehin in diesem Zeitraum nicht alle Mitglieder zur Verfügung stehen. Man half sich kurzerhand mit Whatsapp-Gruppen.