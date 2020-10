Kostenpflichtiger Inhalt: Trotz Schließung von Griesson-De Beukelaer : Werksverkauf könnte in Kempen bleiben

Bei Griesson-de Beukelaer an der Arnoldstraße in Kempen gehen Ende des Jahres die Lichter aus. Foto: Norbert Prümen

Kempen Ab Jahresende werden an der Arnoldstraße in Kempen keine Kekse mehr gebacken. Das Unternehmen Griesson-de Beukelaer verlegt seine Produktion nach Thüringen. Die Doppelkekse solle es aber weiter in der Stadt geben.