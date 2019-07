Praxis-Tag : Hospital zum Heiligen Geist präsentiert sich Kempener Schülern

Kempen Gymnasiasten vom Thomaeum blickten hinter die Kulissen des Krankenhauses.

Wie dort die Vitalfunktionen eines Patienten überwacht werden, erklärte Hygienefachkraft und Intensiv-Pflegekraft Angelika Hartmann. Richtig spannend fanden die Pennäler die Aufgaben der Ergo- und Physiotherapeuten – vor allem weil sie hier selbst aktiv werden und ausprobieren durften, mit welchen Hilfsmitteln Patienten bei ihrer Genesung unterstützt werden: So konnten sie unter Anleitung der Therapeutin Lynn Tersteegen mit dem Armeo, einer Art Armsteuerung, ihre Feinmotorik testen und auf dem „Galileo“ ihre Muskeln spielen lassen. An einer anderen Station erfuhren sie, was ein auszubildender Orthopädietechniker beim Sanitätshaus Aktiv Medical lernt.