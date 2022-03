Am Moorenring in Kempen : Postbank ist am Donnerstag geschlossen

Auch die Postbank-Filialen in Krefeld und Viersen sind am Donnerstag keine Alternative (Symbolbild). Foto: dpa/Martin Gerten

Kempen Die Filiale der Postbank am Moorenring in Kempen bleibt am Donnerstag, 17. März, geschlossen. Die Filialen in Krefeld und Viersen sind keine Alternative, auch diese sind dann geschlossen.

Grund: Der Betriebsrat führt am Donnerstag für die Mitarbeitenden der Filialen der Postbank in Teilen von NRW eine Betriebsversammlung durch. Das teilte die Postbank am Montag mit, sie bittet Kunden um Verständnis.

Die Partner-Filialen der Deutschen Post, die es im Einzelhandel gibt, sind am Donnerstag aber wie gewohnt geöffnet.

