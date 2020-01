Bürgermeisterkandidat in Kempen: Christoph Dellmans (parteilos) : Ein Macher will an die Macht

Bürgermeisterkandidat Christoph Dellmans am St.-Martins-Denkmal auf dem Buttermarkt in Kempen: Der parteilose Stadtsprecher wird von SPD und Grünen bei seiner Kandidatur unterstützt. Foto: Guido de Nardo

Kempen Er gilt als charmant und umgänglich, ist in vielen Kreisen in Kempen seit Jahren gut vernetzt. Nun will Stadtsprecher Christoph Dellmans ganz nach oben. Als parteiloser Kandidat tritt der 52 Jahre alte Kommunikations- und Marketingfachmann bei der Bürgermeisterwahl im Herbst in Kempen an. SPD und Grüne hatten ihn bereits frühzeitig benannt und stehen nun voll zu ihm.

Er glaubt, ein besonders gutes Gespür für Stimmungen zu haben. Und dass die Stimmung in Kempen, die Stadt, für die er seit 27 Jahren arbeitet und die ihm seit 26 Jahren zur Heimat geworden ist, seit geraumer Zeit nicht besonders gut ist, hat Christoph Dellmans immer wieder festgestellt. „In Kempen herrscht in vielen Bereichen Stillstand. Und Stillstand kann schnell zum Rückschritt und Rückstand führen“, sagt der Mann, der seit mehr als einem Vierteljahrhundert das Sprachrohr der Stadt ist.

Immer wieder sei er angesprochen worden, von Vertretern des Werberings, des Verkehrsvereins, aus Sport- und Brauchtumsvereinen oder der Unternehmerschaft. Es bewege sich nichts mehr in der Stadt, die Stadtverwaltung blockiere Initiativen zur Weiterentwicklung, anstatt sie zu fördern. Er selbst konnte die Kritik vielfach gut nachvollziehen, verteidigte aber als Ansprechpartner im Rathaus die Haltung der Stadt, wie es nun mal sein Job verlangt.

Info Das will ein Bürgermeister Christoph Dellmans Sollte Christoph Dellmans im Herbst zum neuen Kempener Bürgermeister gewählt werden, will er als Chef der Stadtverwaltung neue Strukturen geben. Er will die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter stärken und die Verwaltung bürgerfreundlicher aufstellen. Ein Leitbild für die Stadtverwaltung soll dazu beitragen. Verwaltungshandeln soll für den Bürger transparenter und dadurch nachvollziehbarer werden. Seine internen Kenntnisse der Verwaltung seien da von Vorteil, sagt er. Als parteiloser Bürgermeister will Dellmans Ansprechpartner aller Bürger sein. Er sieht die Verwaltung als Dienstleister für Bürger und Unternehmen. Die wichtigen Projekte wie Kita-Ausbau, Schulsanierung, Sportplatzbau, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, Umwelt- und Klimaschutz sind wichtige Themen, die Dellmans an der Spitze der Stadtverwaltung voranbringen will. Dazu hat er bereits etliche Ideen, die er in den kommenden Wochen und Monaten vorstellen möchte.

Irgendwann sei dann aber der Punkt gekommen, wo die kritischen Stimmen immer lauter wurden und viele seiner Gesprächspartner vehement einen Neuanfang an der Stadtspitze wünschten. Er sei schließlich von mehreren Seiten aufgefordert worden, doch selbst seinen Hut in den Ring zu werfen, sagt Dellmans.

„Ja, ich will Bürgermeister für Kempen werden“, betont der 52-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung. Er will als unabhängiger Kandidat um die Gunst der Kempener Wähler werben, obwohl er von SPD und Grünen als gemeinsamer Kandidat bereits im März vorigen Jahres nominiert und am 10. Oktober gewählt worden ist.

Dellmans betont seine Unabhängigkeit, er gehört keiner Partei an. Dass SPD und Grüne ihn unterstützen, findet er selbstverständlich gut. Es hat sich nach intensiven Gesprächen so ergeben. Intensive Gespräche hatte Dellmans auch mit der CDU geführt. Auch dort hat er viele Freunde, die ihn und seine Arbeit für die Stadt schätzen. Er hat als Marketingfachmann im Rathaus dafür gesorgt, dass die Stadt Kempen das zuweilen etwas verschlafene Image aufpolieren konnte. Seine Macher-Qualitäten kommen seit Jahren bei Entscheidern außerhalb des Rathauses gut an.

Dass er nun noch stärker ins Rampenlicht drängt, ist für ihn eine logische Folge aus den aufmunternden Worten vieler seiner Gesprächspartner und seiner Erkenntnis, dass sich an der Spitze im Rathaus dringend etwas ändern muss. Dellmans steht loyal zu seinem Arbeitgeber, von ihm ist kein negatives Wort über die Arbeit des amtierenden Bürgermeisters Volker Rübo (CDU), der bei der Wahl am 13. September nicht mehr antritt, zu hören. „Aber ich will Bürgermeister für alle Kempener werden, um mit den Bürgern zusammen die Stadt wieder voranzubringen“, sagt er.

Er erinnert an den ehemaligen Stadtdirektor Klaus Hülshoff, der vor 50 Jahren Kempen in einer schwierigen Phase zu neuer Blüte geführt hat. Es war die Zeit der kommunalen Neugliederung, als Kempen den Kreissitz an Viersen und später auch noch Hüls an Krefeld verlor. Gleichzeitig habe Hülshoff die Altstadtsanierung vorangetrieben, von der Kempen noch heute profitiert. „Hülshoff hatte Visionen und hat diese Schritt für Schritt zum Wohle der Stadt und seiner Bürger umgesetzt. Das ist ein großes Verdienst“, sagt Dellmans.

Hülshoff sei für ihn deshalb ein positives Vorbild, ein Mann, der angepackt habe mit dem Ziel, die Stadt zu etwas Besserem zu führen. Das sei ihm gelungen, auch wenn es seinerzeit auch Widerstände gab. Wie Hülshoff will auch Dellmans die Stadt weiterentwickeln. Er denkt dabei nicht in Fünf-Jahres-Schritten – von Kommunalwahl zu Kommunalwahl. „Veränderungen können nur langfristig angelegt sein, wenn sie erfolgreich und nachhaltig wirken sollen“, sagt er. Dellmans will die Kempener mitnehmen auf dem Weg, die Stadt weiterzuentwickeln. „Wir können dabei auf einem starken Fundament aufbauen“, sagt er. Doch dieses Fundament bröckele zum Teil schon sehr. Deshalb müsse nun der Prozess der Weiterentwicklung möglichst schnell in Gang gesetzt werden, meint Dellmans.

Er selbst sieht sich als Bürgermeister an der Spitze einer Bewegung aller Bürger. Er will nicht selbst im Mittelpunkt stehen. „Im Mittelpunkt stehen sollten meiner Meinung nach all diejenigen Menschen in der Stadt, die etwa bewegen wollen und die sich engagieren“, so Dellmans. Die Weiterentwicklung Kempens ist für ihn eine Herzensangelegenheit.

In Gesprächen mit Freunden und seiner Lebensgefährtin Heike Camps sei die aktuelle Lage im Rathaus, die auch bei ihm zu einer gewissen Unzufriedenheit geführt hat, immer wieder Thema. „Man hat mir dann immer wieder gesagt: Dann ändere doch etwas“, berichtet Dellmans. Er hätte sich in einer anderen Stadt oder bei einem Wirtschaftsunternehmen um eine neue Stelle bewerben können und wäre sicherlich auch genommen worden, aber er hängt an Kempen, seiner Heimatstadt, wie er immer wieder betont.

Dann will er doch lieber etwas im Rathaus verändern. „Und das geht nur von ganz oben“, sagt er. Seit einigen Jahren lässt er sich professionell beraten, arbeitet daran, Führungsqualitäten aufzubauen. Die fehlen ihm angesichts seiner begrenzten Leitungskompetenz in der kleinen städtischen Pressestelle. Er hat sich zudem Profis gesucht, die ihn seit geraumer Zeit auch im politischen Denken schulen. Diese Berater sollen ihn auch nach einer möglichen Wahl zum Bürgermeister begleiten.

Kempen brauche einfach den politischen Wechsel. Nach 70 Jahren CDU-Mehrheit im Stadtrat und CDU-Bürgermeistern im Rathaus sei die Zeit nun reif für einen Neuanfang. Dellmans kennt viele Beispiele aus Nachbarkommunen, in denen ein unabhängiger Bürgermeister einen Umbruch erreicht habe. Der amtierende Grefrather Bürgermeister Manfred Lommetz sei ihm da ein Vorbild, wie dies gelingen könnte. „Wir müssen das Parteidenken zurückstellen, wenn wir Kempen voranbringen wollen“, betont Dellmans.

Dass er ein Teil des Systems Stadtverwaltung ist, das seit geraumer Zeit in der Kritik steht, sieht Dellmans nicht als Nachteil an. Im Gegenteil: „Ich weiß, was im Rathaus läuft.“ Wenn er Bürgermeister ist, will er ein Leitbild für die Stadtverwaltung entwickeln lassen, er will Arbeitsbedingungen verbessern, will um mehr Vertrauen und Verlässlichkeit werben. Außerdem will er das eigenverantwortliche Handeln der Stadtbediensteten stärken. „Führung bedeutet auch Wertschätzung“, betont er.

Christoph Dellmans mit seiner Lebensgefährtin Heike Camps bei einer Radtour nach Tönisberg: Sie unterstützt ihn bei seiner Kandidatur. Foto: Guido de Nardo