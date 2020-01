MENSCHEN IN KEMPEN Ute Gremmel-Geuchen : Leidenschaft als Antriebsfeder

Ute Gremmel-Geuchen ist eine europaweit gefragte Organistin. Sie ist künstlerische Leiterin der Kempener Orgelkonzert-Reihe. Foto: Norbert Prümen

Kempen Ute Gremmel-Geuchen ist Musikerin und Mutter von sieben Kindern. Die Kempenerin engagiert sich seit Jahren auf vielfältige Weise ehrenamtlich. Jetzt will sie in die Kommunalpolitik.

Ihr neuestes Projekt ist die Politik: „Ich wäre bereit, mich für den Kempener Stadtrat aufstellen zu lassen“, sagt Ute Gremmel-Geuchen – sofern sie die Mitgliederversammlung der örtlichen CDU im Februar nominiere, wie sie gleich hinzufügt. Dort ist sie schon seit einiger Zeit im Vorstand. Jetzt will sie sich noch weiter einbringen.

„Ich habe festgestellt, dass man tatsächlich mehr bewirken kann, wenn man auch Entscheidungsträger ist“, sagt die 55-Jährige. Schwerpunkte würde sie in den Bereichen Kultur und Schulen setzen wollen. Sie sprudelt über vor Ideen, zählt auf, wo es ihrer Meinung nach hake. In beiden Bereichen ist sie vor Ort seit langer Zeit tätig und bestens informiert.

Info Stolpersteine für Kempen im zweiten Anlauf Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg) Nachdem 2011 ein Antrag zur Verlegung von Stolpersteinen im Kempener Stadtgebiet noch vom Stadtrat mehrheitlich abgelehnt worden war, gelang es der Bürgerinitiative „Projekt Stolpersteine in Kempen“ in einem zweiten Anlauf, dass der Stadtrat 2014 mit deutlicher Mehrheit zustimmte. Treibende Kraft neben dem Kempener Historiker Hans Kaiser war und ist bei dieser Initiative Ute Gremmel-Geuchen. Ihnen beiden gelang es über ihre guten Kontakte zu den weiterführenden Schulen, Lehrer und Schüler für die Mitarbeit an dem Projekt zu gewinnen. Seit 2015 werden jedes Jahr Stolpersteine zum Gedenken an Kempener Opfer des Nazi-Terrors im Stadtgebiet verlegt. Dafür sammelt die Initiative Spenden. Ein von dem Kölner Künstler Gunter Demnig gefertigter und vor Ort verlegter Gedenkstein kostet 120 Euro. Voraussichtlich im Juni 2020 sollen weitere Stolpersteine verlegt werden. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.stolpersteine-kempen.de.

Ute Gremmel-Geuchen ist eine europaweit gefragte Organistin. Im vergangenen Jahr spielte sie in der Brüsseler Kathedrale, in diesem Jahr wird sie unter anderem im Konzerthaus Berlin gastieren. Auch dank ihrer guten Vernetzung in die Musikszene hinein konnten renommierte Künstler für die Reihe der Kempener Orgelkonzerte gewonnen werden, deren künstlerische Leiterin sie ist. Acht Konzerte jährlich umfasst die Reihe, vier finden in der Propsteikirche, vier in der Paterskirche im Kulturforum Franziskanerkloster in Kempen statt.

Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass die barocke König-Orgel in dieser Kirche wieder erklingt. Am 12. Februar 2000 – das Datum hat sie sofort parat – wurde die restaurierte König-Orgel eingesegnet. Damals hatte sie gemeinsam mit dem Kempener Unternehmer Karl Nagels 850.000 D-Mark für die Restaurierung der Orgel gesammelt. Und zwölf Jahre später sammelte sie noch einmal 50.000 Euro für die farblich korrekte Gestaltung des Orgelprospekts. „Das hat auch wieder funktioniert“, sagt sie. Und wirkt selbst ein wenig erstaunt. Wie so etwas funktioniere? „Das schafft man nur durch die persönliche Ansprache“, antwortet sie sofort.

Und durch die Leidenschaft, die man für ein Projekt habe. Leidenschaft – ein Wort, das man im ersten Moment nicht mit dieser Frau verbindet. Sie wirkt sehr diszipliniert und wohl organisiert, auf das Wesentliche konzentriert. Das Esszimmer des großen Einfamilienhauses an der Ludwig-Jahn-Straße in Kempen wirkt sehr aufgeräumt und klar. An den Wänden finden sich Bilder und Zeichnungen mit Kempener Stadtansichten. An einer Wand steht die Nachbildung eines flandrischen Cembalos aus dem 17. Jahrhundert. In der Mitte des Raumes befindet sich ein großer Holztisch. Die acht roten Lederstühle sind nicht ausreichend, wenn sich die ganze Familie versammelt. Ute Gremmel-Geuchen und ihr Mann Karl, der in Kempen eine Kinderarztpraxis betreibt, haben gemeinsam sieben Kinder, die mittlerweile fast alle aus dem Haus sind. „Nur noch die 17-jährigen Zwillinge sind hier“, erzählt Ute Gremmel-Geuchen.

Die Hausarbeit mag sie nicht groß thematisieren, aber drei Maschinen Wäsche am Tag, das sei damals schon viel gewesen, sagt sie. Um den sorgfältig gedeckten Tisch versammelt sich die Familie abends zum Essen, ein festes Ritual. „Da wird dann oft heftig diskutiert, durchaus auch kontrovers“, erzählt sie.

Durch ihre Kinder war sie 23 Jahre in diversen Schulpflegschaften tätig, am längsten als Schulpflegschaftsvorsitzende des Gymnasiums Thomaeum, das in unmittelbarer Nachbarschaft liegt und das alle Kinder besucht haben oder noch besuchen. Zuletzt war sie fast drei Jahre lang Vorsitzende der Kempener Stadtschulpflegschaft. „Diese Ämter habe ich aber vor kurzem wegen meiner politischen Ambitionen niedergelegt“, erklärt sie. Ihre politische Arbeit, sofern es denn dazu kommt, möchte sie kommunikativ und transparent gestalten. „Ich wünsche mir viel mehr Bürgernähe, etwa durch regelmäßige Bürgersprechstunden“, sagt sie.

Auf die Frage, wie sie das alles schaffe, reagiert sie gelassen. Der Tag sei schon sehr ausgefüllt, da seien nicht viele Pausen, räumt sie ein. Aber: „Man kann nicht anders, da ist ein innerer Drang, etwas zu bewirken“, sagt sie. Dabei gebe es keine Trennung zwischen Arbeit und Hobbies. „Das geht alles ineinander über“, meint sie schmunzelnd.