Initiative gegen junge Straftäter : „Früh helfen statt später Härte zeigen“

Kreis Viersen Auch die Polizei Viersen macht jetzt bei der Initiative „Kurven kriegen“ der NRW-Innenministeriums mit. So soll verhindert werden, dass schon Kinder und Jugendliche in die Kriminalität abrutschen.

„Kurven kriegen“, eine Initiative des NRW-Innenmisteriums, feiert am 18. August ihr zehnjähriges Bestehen. Zu den bereits 23 teilnehmenden Polizeibehörden in NRW kamen am 1. Juli zwölf weitere hinzu, in denen die Initiative Fuß fassen wird. Auch in der Kreispolizeibehörde Viersen wird jetzt dieser fächerübergreifende Ansatz umgesetzt. Der Abteilungsleiter der Polizei, Leitender Polizeidirektor Dietmar Maus, freut sich auf den Start hier im Kreis: „Die Arbeit der Initiative steht unter dem Motto ,Frühe Hilfe statt späte Härte‘. Sie hat zum Ziel, gefährdete Kinder und Jugendliche möglichst frühzeitig vor einem dauerhaften Abgleiten in die Kriminalität zu bewahren, damit sie nicht zu einem Intensivtäter werden.“ Eine Intensivtäterin oder ein Intensivtäter hinterließen bis zum 25. Lebensjahr durchschnittlich bereits 100 Opfer, die bestohlen, beraubt, verprügelt oder anderweitig geschädigt wurden. Damit einhergingen etwa 1,7 Millionen Euro an sozialen Folgekosten, die Intensivtäter in dieser Zeit direkt oder indirekt verursachten. Eine mögliche Entwicklung als Intensivtäterin oder Intensivtäter zeichne sich häufig frühzeitig, oftmals bereits im Kindesalter ab, erklärte Maus. Die Direktionsleiterin der Kriminalpolizei, Kriminaldirektorin Ulrike Herbold, ergänzte: „Mit Blick auf die vielen Opfer und die enormen sozialen Folgekosten, die ein Intensivtäter verursacht, muss die Intervention frühstmöglich erfolgen- und zwar noch bevor die Karriere Fahrt aufnimmt.“ Sowohl die Erfahrungen in anderen Polizeibehörden als auch eine wissenschaftliche begleitete unabhängig durchgeführte Kosten-Nutzenanalyse belegten, dass Maßnahmen dann besonders wirkungsvoll seien.