Autobrand in Kempen : Polizei sucht Zeugen

Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Foto: Polizei Viersen

Kempen Nach einem Pkw-Brand in Kempen bittet die Polizei um Hinweise. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brannte am Abend des Sonntags, 25. April, zwischen 20.30 und 21 Uhr auf einem Waldweg nahe der A40, Ausfahrt Wachtendonk, ein Auto vollständig aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Waldweg geht von der Straße Hermendonk ab, etwa 50 Meter von der Straße Hermendonk entfernt stand das brennende Auto mit dem Heck in Richtung Hermendonk. Die Kripo geht davon aus, dass der Wagen angezündet wurde, und ermittelt. Die Polizei bittet nun, verdächtige Beobachtungen unter Telefon 02162 3770 zu melden.

(biro)