Zusammenstoß am Kreisverkehr Polizei sucht nach Unfall in Kempen junge Radfahrerin

Die junge Radfahrerin schien zunächst unverletzt, dennoch beharrte der Kempener darauf, dass die Polizei gerufen werden solle. So sei es auch richtig, heißt es von der Polizei. Was vielen nicht bewusst sei: „Nach einem Unfall ist es die Pflicht eines und einer jeden Beteiligten, zunächst dort zu bleiben, wenn nötig erste Hilfe zu leisten und dem Gegenüber die Personalien zugänglich zu machen“, so die Polizeisprecherin. Und sie weist auch darauf hin: Bei Unfällen mit Kindern oder Jugendlichen solle man immer die Polizei einschalten, auch wenn ein Kind vielleicht zunächst sagt, dass alles in Ordnung sei.