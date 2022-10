Vorbeugung im Kreis Viersen : Polizei klärt auf Märkten über Betrugsmaschen auf

Viele Betrüger nutzen inzwischen den Messenger-Dienst WhatsApp, um Kontakt mit ihren Opfern aufzunehmen (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Kreis Viersen Immer wieder werden Bürger im Kreis Viersen Opfer von Betrügern. Diese geben sich als falsche Polizeibeamte aus oder als vermeintliche Söhne oder Töchter.

„Die Liste der verschiedenen Maschen der Betrüger ist lang und vielfältig“, heißt es von der Kreispolizeibehörde Viersen. Auch via Smartphone gibt es immer mehr Betrugsdelikte: Allein in den Monaten August und September verzeichnete die Polizei im Kreis Viersen 75 Fälle von Betrug über den Messenger-Dienst WhatsApp. In 22 Fällen waren die Betrüger erfolgreich.

Bei dieser Masche nehmen falsche Verwandte oder Bekannte unter einer unbekannten Rufnummer Kontakt mit dem Opfer auf. Dabei wird das Opfer beispielsweise so angeschrieben: „Hallo Mama! Ich habe eine neue Telefonnummer.“ Man habe das Handy verloren, deshalb sei die Nummer neu. Dann wird das Opfer aufgefordert, die neue Nummer zu speichern, und kurz darauf gehen weitere Nachrichten ein. Da heißt es dann zum Beispiel, dass eine offene Rechnung bezahlt werden müsse – ob man die begleichen könne? Das Geld werde zurückgezahlt. Doch das passiert dann nicht.

„Solche Straftaten gehören heutzutage zum Tagesgeschäft“, heißt es von der Polizei. Deshalb will die Kreispolizeibehörde Viersen dem nun entgegentreten und Bürger im Kreis Viersen in den kommenden zwei Wochen auf Wochenmärkten über die Maschen der Betrüger aufklären. Am Infostand der Polizei erhalten Bürger viele Tipps, wie sie vorbeugen können, um Trickbetrügern nicht auf den Leim zu gehen. Sie erfahren, wie sie sich selbst schützen können, aber auch ältere Angehörige oder Nachbarn für das Thema sensibilisieren können.

Die Termine stehen schon fest: Am Donnerstag, 13. Oktober, ist die Polizei von 10 bis 12 Uhr auf dem Markt in Willich, am Freitag, 14. Oktober, von 10 bis 12 Uhr auf dem Buttermarkt in Kempen, und am Donnerstag, 3. November, von 10 bis 12 Uhr auf dem Rathausplatz in St. Tönis anzutreffen.

(biro)