In Grefrath und Willich : Polizei meldet drei Einbrüche

Grefrath/Willich Zwei vollendete und einen versuchten Wohnungseinbruch meldet die Polizei aus Grefrath und Willich.

Am Dienstag zwischen 7.10 und 21.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus „An der Kleinbahn“ in Grefrath-Oedt ein, indem sie die Terrassentür einschlugen. Sie stahlen nach ersten Feststellungen Schmuck. Zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus an der Wilhelm-Maassen-Straße in Willich ein. Sie hebelten ein Fenster auf und stahlen unter anderem einen Laptop und Geld.