„Wer kennt den Schmuck und wann wurde er gestohlen?“ : Polizei findet unzählige Schmuckstücke in Wohnung eines Dülkeners

Viersen/Kempen Die Polizei hat die Wohnung eines Dülkeners durchsucht und dabei Unmengen an Schmuck gefunden, bei dem der Verdacht besteht, dass er gestohlen worden ist. Nun fragen die Behörden, ob jemand seine Schmuckstücke wiedererkennt und bitten um Hinweise.

Die Kriminalpolizei in Dülken und Kempen hat im Zuge eines Ermittlungsverfahrens die Wohnung eines 38-jährigen Dülkeners durchsucht und große Menagen an womöglich erbeutetem Schmuck gefunden. In der Wohnung des Dülkeners fanden die Ermittlerteams in einer Tasche eine Vielzahl von Schmuckstücken, zu denen der Mann keinen Nachweis bringen konnte. Dabei handelt es sich um Schmuck, der möglicherweise aus Diebstählen stammt, die sich im Zeitraum von März 2020 bis März 2022 ereignet haben könnten.