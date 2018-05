Kreis Viersen: Polizei jagt Einbrecherbanden

Kreis Viersen NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) besuchte gestern eine Kontrolle-Stelle in Elmpt. Auch an der L 39 zwischen Grefrath und Vankum prüfte die Polizei Fahrzeuge

Bei einer Zwischenbilanz am Nachmittag zeigte sich Uwe Fahlbusch, Einsatzleiter der Viersener Polizei, zufrieden: "Bis etwa 14.30 Uhr hatten wir bereits 145 Fahrzeuge und mehr als 170 Personen kontrolliert." An 16 Autos stellten die Beamten Mängel fest. In 28 Fällen wird es Bußgeldverfahren geben, etwa wegen Verkehrsverstöße wie Handy am Steuer, Fahren unter Alkohol- und Drogen-Einfluss. In drei Fällen kam es zur Strafanzeige. In einem Fall führte ein Beifahrer eine kleine Menge Drogen mit. Auch Beamte der Bundes-, Landes- und Kreispolizei inklusive Drogenhund sowie niederländische Kräfte der Koninklijke Marechaussee waren an der L39 in Grefrath, in Niederkrüchten-Elmpt, an der Steyler Straße in Nettetal-Kaldenkirchen und der L 373 in Brüggen im Einsatz.