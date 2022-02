Wälder weiterhin nicht betreten : Polizei zählt bis Montag rund 70 Sturm-Einsätze

Feuerwehrleute waren in den vergangenen Tagen wie hier in Grefrath damit beschäftigt, umgestürzte Bäume zu zersägen und beiseite zu räumen. Foto: Günter Jungmann

Kreis Viersen Das Regionalforstamt Niederrhein warnt auch für die kommenden Tage davor, in den Wald zu gehen. Bäume könnten noch umstürzen, Äste abfallen. Die Polizei zählte bis Montagmorgen rund 70 sturmbedingte Einsätze.

Nach den Stürmen am vergangenen Wochenende warnt das Regionalforstamt Niederrhein weiterhin eindringlich davor, in den Wald zu gehen. „Viele Bäume wurden durch den Sturm umgeworfen oder stark beschädigt. Gerade die Bäume, die sich in anderen verkeilt haben, stellen eine große Gefahr dar, da sie ohne weitere Einwirkung von außen plötzlich umstürzen können“, sagt Carolin Schlechter, stellvertretende Amtsleiterin beim Regionalforstamt. Auch könnten abgebrochene Äste jederzeit zu Boden fallen.

Viele Waldwege sind außerdem durch umgestürzte Bäume versperrt und müssen geräumt werden. Laut Landesbetrieb können die Fachleute in den Revieren vor Ort erst jetzt nach dem Ende der Stürme damit beginnen, sich ein genaues Bild vom Ausmaß der Schäden zu machen. Daher appelliert das Regionalforstamt an Bürger, die Wälder noch einige Tage weiterhin nicht zu betreten – unter Umständen bestehe Lebensgefahr: „Bitte nehmen Sie die Warnung ernst und bringen Sie sich und die Rettungskräfte nicht in Gefahr“, heißt es vom Regionalforstamt.

Der Kreis Viersen hatte ab Freitagabend rund 230 sturmbedingte Einsätze gezählt, rund 830 Einsatzkräfte waren im Dienst. Durch den Sturm wurden Dächer abgedeckt, Dachziegel lockerten sich, Bäume stürzten um, Fahrzeuge wurden beschädigt. Auch am Sonntag hatten die Feuerwehren im Kreis Viersen teilweise noch Sturm-Einsätze. Wie die Kreispolizeibehörde am Montag mitteilte, wurde die Kreispolizei von Freitag bis Montagmorgen zu rund 70 sturmbedingten Einsätzen gerufen. „Bei den meisten Einsätzen kümmerten sich die Einsatzkräfte um die Beseitigung von Gefahrenstellen, etwa durch umgestürzte Bäume“, berichtet Polizeisprecher Wolfgang Goertz.

In einigen wenigen Fällen sei es zu kleineren Unfällen mit Sachschaden gekommen. In Niederkrüchten wurde ein 32-jähriger Autofahrer aus Wegberg am frühen Montagmorgen leicht verletzt, als er gegen 4.30 Uhr auf der unbeleuchteten Fahrbahn der Aachener Straße mit seinem Auto gegen einen umgestürzten Baum prallte, der quer über der Fahrbahn lag. Feuerwehrkräfte mussten den Mann aus seinem Fahrzeug befreien.

(biro)