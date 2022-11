Sicherheit im Kreis Viersen : Einbrecher kommen durch den Garten

Kreis Viersen Die Polizei im Kreis Viersen registriert derzeit fast täglich Einbrüche. Meist gelangen die Täter über die Terrasse ans Haus. Was Hausbewohner tun können, um sich vor einem Einbruch zu schützen – und was sie besser lassen sollten.

Mehrere Einfamilienhäuser in Grefrath sind in den vergangenen Tagen zum Ziel von Einbrechern geworden. So gab es am 31. Oktober irgendwann am Nachmittag oder Abend einen Einbruch an der Mörtelstraße, zwischen dem 28. Oktober und dem 2. November einen Einbruch an der Straße An der Dorenburg, am Abend des 4. November einen Einbruch am Diekerhof. An der Mörtelstraße schlugen die Täter ein Fenster an der Rückseite des Hauses ein, an dem Haus am Diekerhof hebelten sie die Terrassentür auf. Auch an dem Haus an der Straße An der Dorenburg wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen.