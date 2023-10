Neu in der Ausbildung Kreispolizei Viersen hat personell aufgestockt

Doch immerhin: Das Programm „Taskforce 3000“ mache den bislang größten Einstellungsjahrgang in der Geschichte der Polizei in NRW möglich, so die CDU-Abgeordneten. Die Kreispolizeibehörde im Kreis Viersen profitiere davon mit eben diesen vier zusätzlichen Stellen. Im Jahr 2016 arbeiteten in der Kreispolizeibehörde 427 Personen, aktuell sind es 466. Polizeisprecher Wolgang Goertz betonte, dass zu diesen 466 Personen nicht nur die gezählt werden, die auf Streife sind oder Kriminalfälle lösen, sondern auch diejenigen, die die Polizeibeamten entlasten – beispielsweise bei der Auswertung, in der Verwaltung oder beim Erkennungsdienst. Dank des Programms „Taskforce 3000“ wurden junge Menschen überall im Land ganz gezielt auf die Möglichkeit angesprochen, in der Polizei ihre Ausbildung zu machen.