Häufiges Delikt im Kreis Viersen „Augen auf — Tasche zu“: Polizei gibt Tipps gegen Taschendiebstahl

Taschendiebe meideten den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauten eher nach der Beute, informierte die Polizei. „Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper“, lautete beispielsweise ein Ratschlag. Um es den Tätern so schwer wie möglich zu machen, sollten Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite getragen, ein Brustbeutel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse genutzt, Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder in Geschäften nicht an Stuhllehnen aufgehängt werden. „Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Einkaufstasche, in den Einkaufskorb oder den Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah“, rät die Polizei.