Wieder ein Einbruch in Willich Polizei im Kreis Viersen berät zum Thema Einbruchschutz

Erneut hat die Kreispolizeibehörde Viersen einen Einbruch im Kreisgebiet registriert. Zwischen Montag, 2. Oktober, 12 Uhr, und Samstag, 14. Oktober, 9.15 Uhr, hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Rembrandtstraße in Willich auf und durchsuchten alle Räume. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei zu informieren unter Telefon 02162 3770. Einbrüche meldete die Polizei zuletzt auch am Donnerstag, 5. Oktober, an der Straße Ramshof in Willich-Neersen, Anfang Oktober gab es an der Laschenhütte und an der Josef-Schultes-Straße in St. Tönis.