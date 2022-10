Vorfall am Dr.-Franz-Hardt-Weg in Kempen : Polizei ermittelt nach Einbruch

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kempen Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 13 und 20.40 Uhr in ein Einfamilienhaus am Dr.-Franz-Hardt-Weg in Kempen eingebrochen. Nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei verschafften sich die Täter unerlaubterweise durch den Hintereingang des Hauses Zugang.

Noch ist nicht bekannt, ob die Einbrecher etwas mitnahmen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um Hinweise: Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei anzurufen unter Telefon 02162 3770.

(biro)