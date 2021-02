Kreis Viersen : Polizei durchsucht bei Razzia Gebäude im Kreis Viersen

Kreis Viersen Hintergrund des Großeinsatzes waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Mönchengladbach gegen eine Tätergruppe, die verdächtigt wird, Betäubungsmittel anzubauen oder herzustellen.

Bei einer groß angelegten Drogen-Razzia hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen 18 Wohn- und Geschäftshäuser durchsucht. Wegen des Verdachts des Drogenhandels wurden ab 6 Uhr Gebäude in den Kreisen Viersen, Kleve und Neuwied, in Mönchengladbach, Leverkusen und im Oberbergischen Kreis durchsucht. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Mönchengladbach mitteilten, wurden bei dem Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und mehrere Personen vorläufig festgenommen.