Kommunale Selbstverwaltung So funktioniert die Politik vor Ort

Soll Grefrath einen Bestattungswald in der Vorster Heide schaffen oder nach anderen Lösungen suchen oder alles so lassen, wie es ist? Entscheidend – um Antworten zu finden – ist dabei die Rolle der Politik. Letztendlich bestimmt sie, was in Grefrath gebaut, geplant, initiiert wird. Sie bestimmt, welchen grundsätzlichen Weg Grefrath einschlagen will – natürlich in Einklang mit Bundes- und Landesgesetzen oder auch Beschlüssen auf Kreisebene. Grefrath kann nicht bestimmen, ob eine Autobahn über den Schlibecker Berg gebaut wird – wohl aber die Ausweisung von Baugebieten innerhalb des geltenden Regionalplans auf den Weg bringen. Die Politik kontrolliert die Gemeindeverwaltung, weist sie an, einmal gefasste Beschlüsse umzusetzen. „Die da im Rathaus“ müssen sich danach richten, wie „die da in der Politik“ entscheiden.